В Египте на "холме фараонов" ученые раскопали древний храм

Святыню обнаружили во время раскопок в Телль-эль-Фараине.

В Египте археологи смогли обнаружить остатки древнего храма. Святыню нашли во время раскопок в Телль-эль-Фараине. Это место также известно как "холм фараонов".

Об этом пишет Heritage Daily.

Египетские археологи исследовали участок примерно 6,5 на 4,5 метра. На нем обнаружили немало ценных артефактов. В частности, увидели остатки старинного зала. Он был окружен колоннами, из которых три нашли археологи.

Кроме того, команда исследователей обнаружила другие вещи, указывающие на прежний храм. Найдено несколько каменных фрагментов, украшавших гравировку. Также были найдены керамические изделия и другие артефакты, связанные с ритуальной деятельностью.

Напомним, во время археологических раскопок ученые раскопали секретную гробницу древнеегипетского генерала, руководившего армией иностранных наемников.

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