У МЗС відреагували на зізнання Пєскова про мету атак по інфраструктурі: "Так само поводяться терористи ІДІЛ"

Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів.

Зізнання речника президента Росії Дмитра Пєскова у знищенні інфраструктури України задля схиляння до переговорів свідчить про те, що РФ діє, як держава-терористка.

Про це заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Дмітрій Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги", – йдеться в повідомленні.

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Ніколенко також наголосив, що Росія діє, як держава-терористка. Речник МЗС зазначив, що заява прессекретаря російського диктатора "має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів".

"Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ, – резюмував Ніколенко.

Нагадаємо, Пєсков визнав, що Росія знищує українську енергетичну інфраструктуру та хоче посеред зими залишити українців без газу і світла, щоб "були переговори".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що держава переможе у війні, якщо зможе вистояти цю зиму, оскільки у ворога залишилась єдина реальна зброя – удари по енергетиці.

Зауважимо, що після російських атак руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки, заявив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

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