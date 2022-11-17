Андрій Шевченко – віцепрезидент: стали відомі імена нових членів НОК України

У четвер, 17 листопада, президентом Національного олімпійського комітету (НОК) України було обрано Вадима Гутцайта. Новий очільник організації вже затвердив команду, з якою працюватиме наступні чотири роки.

Як повідомляє АСЖУ, першим віцепрезидентом НОК було обрано Олексія Перевезинцева. Віцепрезидентами також стали Андрій Шевченко, Марія Булатова та Олексій Дніпров.

Також були обрані нові члени Національного олімпійського комітету на період від 2022-го до 2026 року. До списку, який включає 39 осіб, увійшли Андрій Шевченко, Олександр Усик, Григорій Суркіс, Лілія Подкопаєва, Марина Бех-Романчук та інші.

На виборах нового очільника НОК за міністра молоді та спорту України Гутцайта віддали свої голоси 123 делегати. Головний його конкурент – борець-депутат Жан Беленюк набрав 22 голоси.

Нагадаємо, від 2005 року НОК України незмінно очолював олімпійський чемпіон Сергій Бубка. На цих виборах він вирішив не висувати своєї кандидатури.

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