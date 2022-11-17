На Донеччині провели навчання на випадок ядерного удару РФ

Відпрацювання алгоритму дій на випадок ядерного удару відбулося в онлайн-режимі.

У Донецькій області відбулися навчання щодо дій у випадку застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Алгоритм дій на випадок ядерного удару по Донеччині відпрацювали в режимі онлайн. У них брали участь усі профільні департаменти ОВА та місцевих адміністрацій, рятувальники, поліцейські та медики

"Усі повинні чітко знати, як діяти в таких умовах з урахуванням особливостей використаної зброї та погоди", — зазначив Кириленко.

За легендою навчань, росіяни застосували тактичну ядерну зброю проти одного з інфраструктурних об'єктів області.

"У такому випадку реагувати треба буде швидко і злагоджено: для цього і потрібні своєчасні навчання. Якою б не була небезпека, хороша підготовка й чіткі злагоджені дії здатні максимально мінімізувати її наслідки", — пояснив голова ОВА.

Кириленко закликає українців бути готовими "до будь-якого розвитку подій, адже загнаний щур зі свого бункера може віддати навіть найбільш божевільний наказ".

Світ проти ядерного шантажу РФ

Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів з німецьким канцлером Олафом Шольцем наголосив на необхідності протидії застосуванню ядерної зброї, а також загрозам її використання.

На саміті G20 президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін також виступили проти погроз Росії застосувати ядерну зброю в Україні.

За інформацією видання Reuters, Пекін незадоволений риторикою Путіна про ядерну зброю.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що РФ та США не застосують ядерну зброю. Про це йому стало відомо після зустрічі глава розвідок цих країн.

Тим часом аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак звернув увагу, що ядерні погрози Кремля мають характер хвиль: то наростають, то затихають.

Стало відомо про нові ядерні погрози Кремля