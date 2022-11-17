В Донецкой области провели учения на случай ядерного удара РФ

Отработка алгоритма действий на случай ядерного удара прошла в онлайн-режиме.

В Донецкой области состоялись учения по действиям в случае применения Россией тактического ядерного оружия.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Алгоритм действий на случай ядерного удара по Донбасу отработали в режиме онлайн. В них принимали участие все профильные департаменты ОВА и местных администраций, спасатели, полицейские и медики.

"Все должны четко знать, как поступать в таких условиях с учетом особенностей использованного оружия и погоды", — отметил Кириленко.

Согласно легенде учений, россияне применили тактическое ядерное оружие против одного из инфраструктурных объектов области.

"В таком случае реагировать надо будет быстро и слаженно: для этого и нужны своевременные учения. Какова бы ни была опасность, хорошая подготовка и четкие слаженные действия способны максимально минимизировать ее последствия", — пояснил глава ОВА.

Кириленко призывает украинцев быть готовыми "к любому развитию событий, ведь загнанная крыса из своего бункера может отдать даже самый безумный приказ".

Мир против ядерного шантажа РФ

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин во время переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем отметил необходимость противодействия применению ядерного оружия, а также угрозам его использования.

На саммите G20 президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин также выступили против угроз России применить ядерное оружие в Украине.

По информации издания Reuters, Пекин недоволен риторикой Путина о ядерном оружии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что РФ и США не применят ядерное оружие. Об этом ему стало известно после встречи глава разведок этих стран.

Между тем, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак обратил внимание, что ядерные угрозы Кремля имеют характер волн: то нарастают, то затихают.

Стало известно о новых ядерных угрозах Кремля