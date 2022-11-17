30 000 кг гуманитарной помощи привезла на деоккупированную Херсонщину «Украинская команда»

Волонтеры «Украинской команды» приехали на недавно деоккупированную Херсонщину с гуманитарным грузом и привезли 30 тонн продуктов питания и медикаментов.

Видео с центральной площади Херсона «Украинская команда» опубликовала на своей странице в Facebook.

«Сегодня на Херсонщине – настоящий гуманитарный кризис. Волонтеры «Украинской команды» одними из первых приехали в Херсон для доставки столь нужного людям гуманитарного груза. Это медикаменты, которые отправятся в центральную больницу. Это продукты питания, включая длительного хранения, а также хлеб. В общей сложности 30 тонн», - сообщил волонтер «Украинской команды» Орест Криштафович.

Также большая часть груза предназначена для украинских военных, которые освобождали Херсон, а сейчас зачищают территории области от остатков российских войск.

«Наша «Украинская команда» уже не впервые отправляется сразу, оперативно на деоккупированные территории для помощи украинцам. Мы и дальше будем работать и обязательно победим. Слава Украине!" – подчеркнул Орест Криштафович.

Как сообщалось, «Украинская команда» в рамках всеукраинской акции «Тепло на фронт» организовала сбор средств и обеспечила бандерпечами более 10 тысяч воинов на передовой.