Шмигаль розповів, чи продає Україна електрику до ЄС

Прем'єр запевнив, що наразі українські електростанції виробляють струм лише для потреб нашої держави.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль спростував тези російської пропаганди, що мовляв, Україна експортує електрику до ЄС, черз що наші громадяни змушені сидіти без світла.

Про це він заявив на засіданні уряду сьогодні, 22 листопада.

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"Як завжди буває в таких випадках, з’являється багато чуток, а інколи й відвертої брехні. Давайте остаточно розставимо крапки над "і" щодо деяких важливих питань", — сказав прем'єр.

Шмигаль запевнив, що Україна не продає електроенергію до Європейського Союзу від 11 жовтня, коли почалася масована атака на нашу енергосистему.

"Тобто те, що наші електростанції зараз виробляють — вони виробляють для України та українців", — наголосив він.

Маніпуляція РФ щодо відключень електрики

Раніше у Державній митній службі повідомили, що Україна за січень-вересень 2022 року в 2,3 разів збільшила дохід від експорту електроенергії в Європу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Проте внаслідок потужних атак 10 та 11 жовтня Україна призупинила експорт електроенергії.

Своєю чергою проросійські боти почали поширювати у соцмережах інформацію, що відключення електрики в Україні тривають не стільки через атаки РФ, стільки через те, що Україна нібито досі експортує електроенергію. Закликаючи українців до протестів, Росія намагається "розхитати" області України через проблеми з енергетикою.

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