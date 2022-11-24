Європарламент затвердив допомогу Україні в розмірі рекордних 18 млрд євро

Європарламент затвердив новий механізм допомоги Україні на 2023 рік на рекордну загальну суму у 18 млрд євро, в межах якого держава отримуватиме від ЄС по 1,5 млрд євро щомісяця.

Про це очільниця Європарламенту Роберта Метсола повідомила в Мережі 24 листопада.

Зауважимо, це рішення ще має затвердили Рада ЄС.

"Після дев'яти місяців війни, яку веде Кремль, наша підтримка України лише міцнішає. Ми не залишимо своїх позицій", – йдеться в заяві Метсоли.

Раніше Єврокомісія запропонувала формат підтримки України, що передбачає виплату протягом 2023 року 18 млрд євро. Допомога складатиметься з довгострокових кредитів із суттєвою знижкою. Термін погашення цих кредитів – до 35 років з початком від 2033 року. Зазначимо, що відсотки за кредитами замість України покриють країни-члени ЄС.

Для надання допомоги Україні є умова – реформи, необхідні для наближення до членства в Євросоюзі.

Гроші від ЄС можна буде скеровувати на:

невідкладні бюджетні витрати (не військові) включно з виплатою пенсій;

відновлення критично важливої інфраструктури;

початкову підтримку післявоєнної реконструкції.

"Ця стабільна, регулярна та передбачувана фінансова допомога – в середньому 1,5 млрд євро на місяць – допоможе покрити значну частину короткострокових потреб України у фінансуванні на 2023 рік, які, за оцінками української влади та Міжнародного валютного фонду, становлять від 3 до 4 млрд євро на місяць", – пояснили раніше в Єврокомісії.

Так також зазначали, що запропонована ЄС підтримка має бути підкріплена такими ж зусиллями інших великих донорів, аби покрити всі потреби України у фінансуванні на 2023 рік.

Зауважимо, що з фінальним затвердженням плану можуть виникнути проблеми. Відповідне рішення мають підтримати усі країни-члени ЄС, але наразі проти активно виступає Угорщина.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував 18 листопада, що невдовзі Україна отримає 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС у межах програми на 18 млрд євро.

Додамо, що 22 листопада до держбюджету України надійшло 60 млн дол. фінансування від Світового банку. З цієї суми 50 млн дол. надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, а решта 10 млн дол. – як гарантії від Латвії.

Європейська допомога: ЄС збільшує фінансування для України

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