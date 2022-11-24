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У КМДА повідомили про відновлення водопостачання у Києві, але є нюанс

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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Час на прочитання
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У КМДА повідомили про відновлення водопостачання у Києві, але є нюанс

Фото: pixabay.com

Деякі кияни ще можуть мати понижений тиск води в системі.

У Києві у всіх районах відновили подавання водопостачання.

Про це заявили у КМДА.

Там пояснили, що попри відновлення водопостачання, ще потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність.

"Наразі у деяких споживачів ще може спостерігатися понижений тиск води в системі. Особливо у тих киян, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок. Фахівці "Київводоканалу" роблять усе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - додали в КМДА.

Нагадаємо, станом на ранок 24 лютого після ракетного терору РФ 70% відсотків столиці залишалося без електрики. 

Мер Києва Віталій Кличко на тлі посилення російських обстрілів закликає кожного з жителів столиці також змоделювати різні сценарії розвитку подій і бути готовими про всяк випадок до найгіршого. Він радить мати вдома запаси технічної і питної води, продуктів харчування, теплих речей.

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Дата публікації
Перегляди
1402
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