У КМДА повідомили про відновлення водопостачання у Києві, але є нюанс

Деякі кияни ще можуть мати понижений тиск води в системі.

У Києві у всіх районах відновили подавання водопостачання.

Про це заявили у КМДА.

Там пояснили, що попри відновлення водопостачання, ще потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність.

"Наразі у деяких споживачів ще може спостерігатися понижений тиск води в системі. Особливо у тих киян, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок. Фахівці "Київводоканалу" роблять усе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - додали в КМДА.

Нагадаємо, станом на ранок 24 лютого після ракетного терору РФ 70% відсотків столиці залишалося без електрики.

Мер Києва Віталій Кличко на тлі посилення російських обстрілів закликає кожного з жителів столиці також змоделювати різні сценарії розвитку подій і бути готовими про всяк випадок до найгіршого. Він радить мати вдома запаси технічної і питної води, продуктів харчування, теплих речей.

Читайте також: