70% Києва поки залишається без світла - Кличко

В Києві ліквідовують наслідки ракетної атаки РФ по Україні.

У Києві продовжуються роботи з ліквідації наслідків після масштабної ракетної атаки по інфраструктурних об'єктах.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Енергетики та фахівці «Київводоканалу» працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці. Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж плануємо відновити його в першій половині дня. 70% столиці поки залишається без електрики", - розповів Кличко.

Він додав, що енергетики роблять все від них залежне, аби повернути світло в оселі киян.

Нагадаємо, що заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що зараз енергетики підключають критичну інфраструктуру Києва. Далі електропостачання відновлять у житлових будинках.

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