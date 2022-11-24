70% Киева пока остается без света – Кличко

В Киеве ликвидируют последствия ракетной атаки РФ по Украине.
В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий после масштабной ракетной атаки по инфраструктурным объектам.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы. Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить его в первой половине дня. 70% столицы пока остается без электричества", — рассказал Кличко.
Он добавил, что энергетики делают все от них зависящее, чтобы вернуть свет в дома киевлян.
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что сейчас энергетики подключают критическую инфраструктуру Киева. Далее электроснабжение возобновят в жилых домах.
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