70% Киева пока остается без света – Кличко

В Киеве ликвидируют последствия ракетной атаки РФ по Украине.

В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий после масштабной ракетной атаки по инфраструктурным объектам.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы. Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить его в первой половине дня. 70% столицы пока остается без электричества", — рассказал Кличко.

Он добавил, что энергетики делают все от них зависящее, чтобы вернуть свет в дома киевлян.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что сейчас энергетики подключают критическую инфраструктуру Киева. Далее электроснабжение возобновят в жилых домах.

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