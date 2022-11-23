Допомога США: Байден доручив надати Україні ще $400 млн на зброю

Меморандум про черговий пакет допомоги Україні на $400 млн військової допомоги президент США Джо Байден скерував на Державний департамент.

Загалом США надали допомоги Україні на майже $20 млрд. І, як постійно наголошують у Вашингтоні, підтримка продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно.

Днем раніше, у вівторок, 22 листопада, стало відомо, що двопартійна група 16 сенаторів скерувала листа на адресу Джо Байдена з проханням надати Україні Grey Eagle, які, на їхню думку, можуть остаточно переломити хід війни на користь Сил оборони України.

В інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов пояснив, що проти американських безпілотників Grey Eagle Росія не має жодного захисту.

"Він для російської ППО – невидимка, його ніхто не бачить. Він може "читати газету" зі своєї максимальної висоти. Розумієте, точність цього безпілотника, його бойове навантаження може дозволяти робити операції в самісінькій глибині Російської Федерації. І щоб його знешкодити, треба прикласти дуже великих зусиль. Це дуже потужна зброя. Про це Grey Eagle мова йшла ще навесні, але потім всі ці розмови потроху стихли і ми їх не дочекалися", - розповів експерт.

За словами Жданова, за наявності таких безпілотників атаки можна робити фактично цілодобово, і завдяки ним ми можемо відслідковувати пересування ворога, аж до окремих військових автомобілів.

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