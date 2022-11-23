Велика Британія передасть Україні три гелікоптери Sea King та артснаряди – Бен Воллес

Україна отримає від Великої Британії вертольоти Sea King, зазначається, що один з них – вже в Україні.

Міністерство оборони Великої Британії ухвалило рішення передати Україні три вертольоти Sea King та 10 тисяч артилерійських снарядів.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час зустрічі в Осло із союзниками, передає ВВС.

Зазначається, що перший такий гелікоптер вже прибув до України.

За останні шість тижнів українські екіпажі пройшли навчання у Британії з польотів та обслуговування пошуково-рятувальних вертольотів.

Бен Уоллес також зазначив, що артилерійські снаряди допоможуть українським Збройним силам убезпечити нещодавно звільнені території.

Sea King раніше використовувався як Королівськими ВПС, так і Королівським військово-морським флотом, останній літак був знятий з експлуатації ВМС 2018 року.

Міністерство оборони наголосив, що Британія залишається другим за величиною донором військової допомоги Україні після США, і, запевнив, що її підтримка залишатиметься "непохитною".

Військова допомога Україні від Великої Британії

Напередодні ЗМІ повідомили, що Велика Британія відправила Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone 2. Зазвичай ракети Brimstone 2 запускаються з винищувачів, проте українські військові використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час нещодавнього візиту до Києва повідомив про новий пакет військової протиповітряної допомоги, який включатиме 120 спеціальних зенітних гармат та антидронове спорядження.

Окрім того, Сполучене Королівство надасть спеціальне зимове обладнання для українських військових, а також гуманітарну допомогу на загальну суму 16 млн фунтів.

Читайте також: