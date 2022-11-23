На Волині виникли проблеми з електропостачанням: добу може не бути світла

Через ракетні удари РФ 23 листопада на Волині сталися перебої з електропостачанням. Очікуваний термін відновлення світла - впродовж доби.

Про це повідомили в "Волиньобленерго".

"На території всієї області є аварійні вимкнення. Очікуваний термін відновлення електропостачання - впродовж доби", - йдеться у повідомленні.

До слова, про відсутність світла повідомляють міські голови Луцька, Нововолинська та Ковеля. У деяких районах обласного центру також подекуди фіксують проблеми з водопостачанням. У зв‘язку зі знеструмленням у Луцьку зупинився рух усіх тролейбусів. Автобуси курсують у штатному режимі.

"Щодо відновлення водопостачання повідомимо окремо, наразі за допомогою резервного живлення працюємо з каналізаційно-насосними станціями", - написав мер Луцька Ігор Поліщук.

Ковельський міський голова Ігор Чайка на своїй Telegram-сторінці поінформував про знеструмлення міста Ковеля. З його слів, така ситуація наразі у всій області.

Нагадаємо, 23 листопада внаслідок атак РФ сталися влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

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