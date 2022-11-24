Синод УПЦ звільнив трьох єпископів

Синод Української православної церкви зняв із посад трьох єпископів.

Відповідні рішення були ухвалені на засіданні Синоду 23 листопада, йдеться у повідомленні.

Зокрема, звільнили від управління Кіровоградською єпархією митрополита Іоасафа (Петра Губеня).

Також Синод звільнив від керівництва єпархіями ще двох владик: Сумщини й Харківщини.

Митрополита Ізюмського і Куп’янського Єлисея та митрополита Роменського і Буринського Іосифа звільнили після того, як вони втекли до Росії.

Обшуки СБУ

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України відрапортували про завершення контррозвідувальних заходів у Києво-Печерській лаврі у столиці, Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ у Рівненській області. Під час обшуків знайшли проросійську літературу, "сумнівних" громадян Росії та мільйони готівки, зокрема російські рублі.

У відомстві розповіли, що під час спецоперації спільно зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії було перевірено понад 350 церковних будівель і 850 осіб.

Крім того, понад 50 людей пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, зокрема на поліграфі. Серед опитаних були не лише українські громадяни, а й іноземці, зокрема громадяни РФ.

"Деякі з них під час перевірки документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії, або мали паспорти громадян України з ознаками підроблення чи пошкодження", — заявили в СБУ.

Повідомляється, що на території Києво-Печерської лаври був 32-річний громадянин України, який може бути причетним до роботи на проросійському інформаційному агентстві "Антван". Він є довіреною особою власника російської компанії ANTVAN GROUP, який є громадянином РФ.

Скандал у Києво-Печерській лаврі

Нагадаємо, нещодавно у Києво-Печерській лаврі спалахнув скандал. В одному з храмів пролунала пісня, яка прославляю Росію, що нібито пробуджується. Відео, на якому парафіяни співом моляться Богородиці і прославляють Росію, потрапило в Мережу.

В УПЦ МП спочатку заявили, що відео - фейк. Проте згодом намісник Лаври, митрополит Павло був змушений підтвердити, що відео дійсно достовірне. Він пояснив, що жінки співали після служби, а священник просто не догледів. Після цього його відсторонили від літургій та звершення молебнів.

Згодом на скандал у Лаврі відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що у зв'язку з інцидентом була заведена кримінальна справа.

Великий рейд церквами МП: що СБУ виявила у 350 спорудах, які встигла перевірити

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