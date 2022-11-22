В РФ назвали обшуки в Лаврі "війною проти російського православ'я"

Водночас у самій УПЦ МП, якій зараз належить лавра, категорично заперечують свій зв'язок з РПЦ.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав обшук СБУ у Києво-Печерській лаврі "ланкою в ланцюзі військових дій проти російського православ'я".

Про це речник Путіна сказав у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

За його словами, дії СБУ нібито свідчать про війну України з Російською православною церквою.

"Насправді, українська сторона давно воює з Російською православною церквою, і я б сказав, що це треба розглядати як чергову ланку в ланцюзі цих воєнних дій проти російського православ'я", – сказав він.

Обшуки у монастирях УПЦ МП

Нагадаємо, що вранці 22 листопада СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі.

Джерела ТСН.ua в правоохоронних органах розповіли, що обшук є плановим та ніяк не пов’язаний із випадком, коли нещодавно в Лаврі співали проросійську пісню.

Крім того, на Рівненщині правоохоронці провели обшуки у двох монастирях - Корецькому ставропігійному жіночому монастирі, який безпосередньо підпорядковується синоду РПЦ та патріархові Кирилу в обхід голови УПЦ МП Онуфрія, та монастирі на півночі Рівненщини, поблизу білоруського кордону.

Також обшуки провели на території приміщень управління Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП (північна частина Рівненської області).

Священників УПЦ МП запідозрили у приховуванні диверсантів та розповсюдженні кремлівської пропаганди.

УПЦ МП і війна

Зазначимо, що УПЦ МП, якій зараз належить лавра, категорично заперечує свій зв'язок з РПЦ і патріархом Кирилом, який відкрито підтримує війну і вбивства українців. У травні в київському монастирі у Феофанії УПЦ МП навіть зібралася на Собор, на якому заявила про нібито розрив з РПЦ. Водночас Онуфрій не став офіційно оголошувати автокефалію.

Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній пояснив, у чому полягає "хитрість" заяв УПЦ МП про те, що вони нібито не мають стосунку до РФ. За його словами, де-факто зв'язок УПЦ МП з Москвою залишається.

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