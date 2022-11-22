Рак простати: за якими симптомами діагностують хворобу

Рак простати, чи передміхурової залози, – це злоякісне новоутворення, що розвивається з епітелію передміхурової залози та вважається одним із найбільш поширених онкологічних захворювань серед чоловіків.

Саме так на найпоширеніше запитання про рак простати відповіли фахівці НСЗУ.

Хто в групі ризику

Достеменно причини захворювання невідомі. Найпоширенішим фактором ризику є вік. Чим старший чоловік, тим більша ймовірність захворіти на рак простати.

Певну роль у розвитку раку передміхурової залози відіграє ожиріння, малорухливий спосіб життя, запальні захворювання передміхурової залози, куріння, вживання алкоголю, робота на шкідливому виробництві.

Симптоми раку простати: як його розпізнати

Найчастіше рак простати минає безсимптомно та повільно – в цьому його небезпека.

Сигналом звернутися до сімейного лікаря мають бути наступні симптоми:

проблеми з сечовипусканням,

біль у спині,

дискомфорт у стегні або тазі.

Як діагностувати рак простати

"Найперший помічник і порадник в разі погіршення здоров’я – ваш сімейний лікар. Якщо є вищезгадані симптоми, або вам 55 років і більше, або у вашій родині були випадки раку простати – зверніться до лікаря первинної медичної допомоги", – додають медики.

На час воєнного стану наявність декларації не обов’язкова. Лікар оцінить ваш стан здоров’я і за потреби направить на аналізи та обстеження або до лікаря-уролога.

Рак простати діагностують за допомогою таких досліджень:

аналіз крові на простат-специфічний антиген (ПСА);

пальцеве ректальне дослідження;

сканування МРТ;

біопсія.

Усі дослідження та консультації лікарів-спеціалістів з направленням є безкоштовними.

Чи піддається рак простати лікуванню

В разі ранньої діагностики рак простати добре піддається лікуванню. Після того, як лікар встановив діагноз, він направить на лікування. Медична допомога в разі онкозахворювань, зокрема раку простати, покривається Програмою медичних гарантій у межах пакетів:

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.

Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Радіологічне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Під час лікування для пацієнта безкоштовні всі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, консультації лікарів, проведення хірургічного лікування, радіотерапії та хіміотерапії в умовах стаціонару, препарати з Нацпереліку основних лікарських засобів, харчування під час лікування в стаціонарі.

Нагадаємо, медики світу вивчають вплив епігенетики, тобто змін у генах, на розвиток раку.

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