Рак простаты: по каким симптомам диагностируют болезнь

Рак простаты, или предстательной железы – это злокачественное новообразование, которое развивается из эпителия предстательной железы и считается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний у мужчин.

Именно так на самый распространенный вопрос о раке простаты ответили специалисты НСЗУ.

Кто в группе риска

Достоверно причины заболевания неизвестны. Наиболее распространенным фактором риска является возраст. Чем старше мужчина, тем больше вероятность заболеть раком простаты.

Определенную роль в развитии рака предстательной железы играет ожирение, малоподвижный образ жизни, воспалительные заболевания предстательной железы, курение, употребление алкоголя, работа на вредном производстве.

Симптомы рака простаты: как его распознать

Чаще всего рак простаты проходит бессимптомно и медленно – в этом его опасность.

Сигналом обратиться к семейному врачу должны быть следующие симптомы:

проблемы с мочеиспусканием,

боль в спине,

дискомфорт в бедре или тазу.

Как диагностировать рак простаты

"Самый первый помощник и советчик при ухудшении здоровья – ваш семейный врач. Если есть вышеупомянутые симптомы, или вам 55 лет и старше, или в вашей семьиебыли случаи рака простаты – обратитесь к врачу первичной медицинской помощи", – добавляют медики.

На время военного положения наличие декларации необязательно. Врач оценит ваше состояние здоровья и при необходимости направит на анализы и обследования или к врачу-урологу.

Рак простаты диагностируют с помощью следующих исследований:

анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА);

пальцевое ректальное исследование;

сканирование МРТ;

биопсия.

Все исследования и консультации врачей-специалистов с направлением являются бесплатными.

Поддается ли рак простаты лечению

При ранней диагностике рак простаты хорошо поддается лечению. После того, как врач установил диагноз, он направит на лечение. Медицинская помощь в случае онкозаболеваний, в частности рака простаты, покрывается Программой медицинских гарантий в пределах пакетов:

Хирургические операции для взрослых и детей в стационарных условиях.

Химиотерапевтическое лечение и сопровождение взрослых и детей с онкологическими заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях.

Радиологическое лечение и сопровождение взрослых и детей с онкологическими заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях.

Во время лечения для пациента бесплатны все необходимые лабораторные и инструментальные исследования, консультации врачей, проведение хирургического лечения, радиотерапии и химиотерапии в условиях стационара, препараты из Нацперечня основных лекарственных средств, питание во время лечения в стационаре.

Напомним, медики мира изучают влияние эпигенетики, то есть изменений в генах, на развитие рака.

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