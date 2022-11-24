Синод УПЦ уволил трех епископов

Синод Украинской православной церкви снял с должностей троих епископов.

Соответствующие решения были приняты на заседании Синода 23 ноября, говорится в сообщении.

В частности, освободили от управления Кировоградской епархией митрополита Иоасафа (Петра Губеня).

Также Синод освободил от руководства епархиями еще двух владык: Сумщины и Харьковщины.

Митрополит Изюмский и Купянский Елисей и митрополит Роменский и Буринский Иосиф были уволены после того, как они бежали в Россию.

Обыски СБУ

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины отрапортовали о завершении контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской лавре в столице, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области. Во время обысков обнаружили пророссийскую литературу, "сомнительных" граждан России и миллионы наличных денег, в частности, российские рубли.

В ведомстве рассказали, что во время спецоперации совместно с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было проверено более 350 церковных построек и 850 человек.

Кроме того, более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе на полиграфе. В числе опрошенных были не только украинские граждане, но и иностранцы, в том числе граждане РФ.

"Некоторые из них во время проверки документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения", — заявили в СБУ.

Сообщается, что на территории Киево-Печерской лавры находился 32-летний гражданин Украины, который может быть причастен к работе на пророссийском информационном агентстве "Антван". Он является доверенным лицом владельца российской компании ANTVAN GROUP, являющегося гражданином РФ.

Скандал в Киево-Печерской Лавре

Напомним, недавно в Киево-Печерской лавре разразился скандал. В одном из храмов прозвучала якобы песня, которая прославляет Россию. Видео, на котором прихожане пением молятся Богородице и прославляют Россию, попало в Сеть.

В УПЦ МП сначала заявили, что видео - фейк. Однако впоследствии наместник Лавры митрополит Павел был вынужден подтвердить, что видео действительно достоверное. Он объяснил, что женщины пели после службы, а священник просто не досмотрел. После этого его отстранили от литургий и совершения молебнов.

Впоследствии на скандал в Лавре отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что в связи с инцидентом было заведено уголовное дело.

Большой рейд по церквям МП: что СБУ обнаружила в 350 сооружениях, которые успела проверить

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