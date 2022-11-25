Patriot для Украины: Германия обсуждает инициативу Польши с союзниками

В Берлине отметили, что подготовка специалистов по управлению системами Patriot длится месяцы.

Представительница правительства Германии Кристине Гоффманн заявила, что ее государство обсуждает с союзниками из НАТО инициативу Польши о передаче Украине систем ПВО Patriot.

Об этом Гоффманн сказала на брифинге 25 ноября, сообщает "Укринформ".

Она отметила, что для Федерального правительства важно сделать предложение союзнику по НАТО – Польше – и поддержать его в аспекте безопасности путем размещения систем Patriot на территории страны.

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"Реакцию Польши на это предложение мы, конечно, приняли во внимание, а также то, что наше предложение было положительно воспринято общественностью в Польше. (…) То, как мы будем действовать в дальнейшем с польской инициативой, мы советуемся сейчас с Польшей и нашими союзниками", – сообщила представительница немецкого правительства.

Она добавила, что в случае передачи систем ПВО напрямую Украине возникла бы "новая ситуация".

Гоффман также сказала, что Германия постоянно контактирует с Украиной по вопросу помощи в защите от российской агрессии.

В то же время представитель Минобороны ФРГ Давид Гельмбольд сказал, что его ведомство очень внимательно следит за продолжающейся в Польше дискуссией о Patriot.

"После этого мы примем решение, как действовать дальше", – сказал Гельмбольд.

Он также сообщил, что подготовка специалистов по управлению системами Patriot длится месяцы. Если же речь идет о вопросах интегрированной системы НАТО – годы.

Patriot для Украины

Напомним, после инцидента с падением ракеты в Польше недалеко от границы с Украиной Германия предложила Варшаве усилить ПВО системами Patriot.

В Минобороны Польши проинформировали, что с удовольствием приняли это предложение от ФРГ.

Позже премьер Польши Матеуш Моравецкий и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложили развернуть Patriot с украинской стороны границы. За это выступает и президент Польши Анджей Дуда.

После этого глава МИД Германии Кристин Ламбрехт заявила, что возможность развернуть Patriot за пределами территории стран-членов НАТО следует обсудить с другими членами Альянса.

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