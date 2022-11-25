Patriot для України: Німеччина обговорює ініціативу Польщі з союзниками

У Берліні зауважили, що підготування спеціалістів для керування системами Patriot триває місяці.

Представниця уряду Німеччини Крістіне Гоффманн заявила, що її держава обговорює зі союзниками з НАТО ініціативу Польщі про передавання Україні систем ППО Patriot.

Про це Гоффманн сказала на брифінгу 25 листопада, повідомляє "Укрінформ".

Вона зазначила, що для Федерального уряду важливим було зробити пропозицію союзнику по НАТО – Польщі – та підтримати її в аспекті безпеки шляхом розміщення систем Patriot на території країни.

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"Реакцію Польщі на цю пропозицію ми, звісно, взяли до уваги, а також те, що наша пропозиція була позитивно сприйнята громадськістю в Польщі. (…) Те, як ми будемо надалі діяти з польською ініціативою, ми радимося наразі з Польщею і нашими союзниками", – повідомила представниця німецького уряду.

Вона додала, що в разі передавання систем ППО напряму Україні виникла б "нова ситуація".

Гоффман також сказала, що Німеччина постійно контактує з Україною у питанні допомоги в захисті від російської агресії.

Водночас представник Міноборони ФРН Давід Гельмбольд сказав, що його відомство дуже уважно стежить за дискусією щодо Patriot, що триває в Польщі.

"Після цього ми ухвалимо рішення, як діяти далі", – сказав Гельмбольд.

Він також повідомив, що підготування спеціалістів для керування системами Patriot триває місяці. Якщо ж йдеться про питання інтегрованої системи НАТО – роки.

Patriot для України

Нагадаємо, після інциденту з падінням ракети в Польщі неподалік від кордону з Україною Німеччина запропонувала Варшаві посилити ППО системами Patriot.

У Міноборони Польщі поінформували, що із задоволенням прийняла цю пропозицію від ФРН.

Згодом прем’єр Польщі Матеуш Моравецький та лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський запропонували розгорнути Patriot з українського боку кордону. За це виступає і президент Польщі Анджей Дуда.

Після цього голова МЗС Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що можливість розгорнути Patriot за межами території країн-членів НАТО треба обговорити з іншими членами Альянсу.

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