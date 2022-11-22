Не надо питать напрасных ожиданий относительно скорого завершения войны – министр обороны Германии

Кристине Ламбрехт подчеркнула, что Германия будет поддерживать Украину оружием и позаботится о том, чтобы оно служила долго.

Война не закончится быстро, и не нужно питать напрасных ожиданий на этот счет.

В то же время Германия будет продолжать поддерживать Украину как оружием, так и другими способами, а также позаботится о том, чтобы немецкая техника могла служить долго.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на мероприятии, организованном 22 ноября Федеральной академией политики безопасности, передает "Укринформ".

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"Мы поддерживаем Украину в ее праве на самозащиту, мы поставляем ей оружие, хотя десятилетиями не поставляли вооружение в кризисные регионы, с 24 февраля действительно произошло изменение государственной политики… Мы должны позаботиться о том, чтобы Украина в последующие месяцы имела необходимое", — сказала Ламбрехт, добавив, что не нужно питать напрасных ожиданий относительно скорого завершения войны.

Министр отметила, что сейчас задачей является обеспечение длительного использования переданной техники, будь то САУ, РСЗО, БМП и т.д.

"Важно, чтобы переданное использовалось длительное время… Мы все продумали, чтобы не было проблем", — подчеркнула политик.

Кристине Ламбрехт заверила, что созданный на днях ремонтный центр в Словакии был снабжен необходимыми запчастями, чтобы была возможность ремонтировать технику недалеко от территории Украины.

Глава Минобороны вспомнила свой визит в Одессу, где своими глазами увидела эффективность использования немецкой техники силами ВСУ. Она также отметила, что следующие три системы ПВО Iris-T, которых пока нет на вооружении даже у Бундесвера, будут переданы Украине в следующем году. Важно, подчеркнула Ламбрехт, то, что передача всей техники происходит в координации с союзниками. В этом контексте она поблагодарила США за начало формата Рамштайн.

Важными составляющими глава оборонного ведомства ФРГ назвала планы подготовки 5 тысяч украинских военных в Германии к лету следующего года, а также то, что ФРГ приняла почти один миллион украинских беженцев, поставки зимних пакетов для ВСУ, генераторов и т.д.

Ламбрехт также затронула тему повышения ответственности ее страны в НАТО. Она заверила в приверженности цели достичь уровня расходов на оборону до 2% ВВП, как было решено на саммите НАТО в 2014 году, но признала, что Германия сможет это сделать только через пять лет.

Напомним, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия передаст Украине до конца года большое количество ранее обещанной военной техники.

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