ЦРУ готово вербовать россиян, которые против войны в Украине — The Wall Street Journal

Разведчики считают войну РФ против Украины "огромным провалом" Путина, однако уверены, что он не отказался от своих целей.

Служба ЦРУ готова сотрудничать с недовольными войной против Украины россиянами.

Об этом заявил заместитель директора по операциям Центрального разведывательного управления США Дэвид Марлоу, пишет The Wall Street Journal.

Выступая в Университете Джорджа Мейсона Марлоу заявил, что ЦРУ ищет для вербовки военных чиновников, олигархов, руководителей.

По его словам, вторжение в Украину стало огромным провалом для главы Кремля Путина.

"Путин был в своем лучшем моменте за день до вторжения, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия – сильное государство. Он растратил все до единого", – сказал Марлоу.

Он отметил, что ЦРУ "открыты к сотрудничеству".

"Мы ищем по всему миру россиян, которым это так же отвратительно, как и нам", — добавил он.

Заместитель директора ЦРУ по анализу Линда Вайсголд, которая также выступала во время мероприятия, считает, что война в Украине еще не близка к завершению.

По ее мнению, Путин не отказался от своих начальных целей. Ключевым фактором в противостоянии есть понимание каждой стороной того, за что они борются, добавила она.

"Украинские солдаты это знают. Российские солдаты не очень", – сказала Вайсголд.

Напомним, директор ЦРУ США Уильям Бернс осенью тайно посетил Украину, где провел встречу с президентом Зеленским.

Читайте также: