В МВД рассказали, сколько изменников Украины удалось задержать на Херсонщине

Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, что в освобожденной части Херсонской области уже задержан 41 человек, предположительно сотрудничавший с российскими оккупантами.

Об этом он сказал 22 ноября в эфире телемарафона.

Енин отметил, что сейчас правоохранители разыскивают в Херсонской области диверсантов и лиц, причастных к сотрудничеству с российскими оккупантами и издевательствам над местными жителями.

"По состоянию на сегодняшний день на деоккупированной Херсонщине задержан 41 человек, который может быть причастен к сотрудничеству с врагом. Работа по таким лицам продолжается", — пояснил Енин.

В МВД отметили, что сейчас на освобожденных территориях проживают 160 тыс. человек, полиция уже возобновила работу в 200 населенных пунктах Херсонщины.

Освобождение Херсона

Украинский Херсон российские оккупанты захватили еще в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины – в марте 2022 года. Там оккупанты пытались внедрить свою валюту и распространить российское законодательство на аннексированную территорию Украины. Также в сентябре оккупанты даже провели "феечные" референдумы, осудившие цивилизованные государства мира и Генассамблея ООН.

11 ноября во время успешного контрнаступления ВСУ уволили украинский Херсон. В городе отсутствует электричество и тепло, однако местные радуются, что в областной центр вернулась Украина.

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