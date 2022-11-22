Поддержка Украины будет одним из приоритетов на встрече глав МИД стран НАТО — Блинкен

Вопрос о помощи Украине госсекретарь США озвучил после телефонного разговора с генсеком Альянса.

Главы Министерств иностранных дел стран Североатлантического альянса обсудят дальнейшую поддержку Украины на встрече в Бухаресте в конце ноября.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

Сообщается, что вопрос о помощи Украине Блинкен озвучил после телефонного разговора с генсеком Альянса.

"Сегодня имел хороший телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед встречей МИД НАТО, на которой мы будем принимать меры по общим приоритетам, таким как поддержка Украины, сдерживание и оборона, устойчивость, а также присоединение Финляндии и Швеции", — написал Блинкен.

Заседание НАТО на уровне глав Министерства иностранных дел состоится в Бухаресте 29-30 ноября. Заседание будет проходить под председательством Столтенберга.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Парламентской ассамблее НАТО, он подчеркнул, что если Украина получит полную защиту неба, то это сделает невозможным террористический замысел России.

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