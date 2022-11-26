Фейгін припустив, що Макея могли вбити: "Може бути сигналом для самого Лукашенка"

Російський опозиціонер, юрист Марк Фейгін вважає дивним факт смерті голови МЗС Білорусі Володимира Макея, який був комунікатором держави із Заходом.

Про це Фейгін сказав "24 каналу".

"Сьогодні вранці я коментував інформацію про те, що Лукашенку загрожує смерть за його незговірливість. І тут замість нього вмирає Макей. Знову казатимуть, що ми тут на ходу вигадуємо. Ми нічого не вигадуємо, але це якось дивно. Це, як на війні померти від нежитю – дуже дивно", – висловив думку опозиціонер.

Він також розповів, що Макей їздив до Європи і намагався бути якимось буфером між режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та Заходом. Міністр намагався домовитися про якісь особливі умови для білоруського диктатора.

"Я так розумію, що Лукашенко йому дуже довіряв, бо він займався дуже конфіденційними та чутливими темами", – зауважив Фейгін.

Він не виключив, що Макей помер не своєю смертю.

"Ймовірно, він був певним комунікатором, який справді вимовляв цікавий сценарій для Лукашенка під умовами Заходу щодо неучасті в операції з Півночі щодо України. Чи могло таке бути? Я цього не виключаю. Чи це означає, що Москва була зацікавлена ​​в усуненні такої довіреної особи Лукашенка, щоб він просто зник? Знаєте, ми всяке бачили, нічому не здивуємось", – сказав юрист.

Він додав, що це цілком можливо на тлі чуток про хитке становище самого Лукашенка, на якого в РФ чинять тиск для прямого вступу у війну проти України. Той поки ухиляється, використовуючи різні аргументи, і в Москві цим невдоволені.

Тож Фейгін не виключив, що Макей міг стати російською мішенню та бути отруєним хімічними речовинами, що є фірмовим стилем РФ. Проте істину мають встановити за допомогою розтину та експертизи.

"Якщо він справді був отруєний чи опромінений, напевно, білоруська сторона має про це знати. Чи повідомить вона про це нам – наступне питання. Але для самого Лукашенка це може бути сигналом: "Дивися, друже. У нас тут деякі люди довго не живуть". Допустити таке я можу", – зазначив опозиціонер.

За ще однією версією, яка є менш ймовірною, Макея міг усунути сам Лукашенко, який щось дізнався про міністр.

Нагадаємо, про смерть голови МЗС Білорусі Володимира Макея стало відомо 26 листопада. Дипломата не стало у віці 64 років. Причина його смерті не вказувалася.

Зауважимо, як повідомили аналітики Інституту Роберта Лансінга, Росія планує ліквідувати Лукашенка, щоб отримати контроль над армією Білорусі та скористатися нею у війні з Україною. Зазначається, що Кремль нібито вже ухвалив відповідне рішення.

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