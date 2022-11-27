Фейгин предположил, что Макея могли убить: "Может быть сигналом для самого Лукашенко"

Российский оппозиционер, юрист Марк Фейгин считает странным факт смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея, который был коммуникатором государства с Западом.

Об этом Фейгин сказал "24 каналу".

"Сегодня утром я комментировал информацию о том, что Лукашенко грозит смерть за его несговорчивость. И тут вместо него умирает Макей. Снова будут говорить, что мы здесь на ходу придумываем. Мы ничего не придумываем, но это как-то странно. Это как на войне умереть от насморка – очень странно", – высказал мнение оппозиционер.

Он также рассказал, что Макей ездил в Европу и пытался быть каким-то буфером между режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и Западом. Министр пытался договориться о каких-то особых условиях для белорусского диктатора.

"Я так понимаю, что Лукашенко ему очень доверял, потому что он занимался очень конфиденциальными и чувствительными темами", — отметил Фейгин.

Он не исключил, что Макей умер не своей смертью.

"Вероятно, он был определенным коммуникатором, который действительно произносил интересный сценарий для Лукашенко под условиями Запада по неучастию в операции с Севера по Украине. Могло ли такое быть? Я этого не исключаю. Значит ли, что Москва была заинтересована в устранении такого доверенного лица Лукашенко, чтобы он просто исчез? Знаете, мы всякое видели, ничему не удивимся", – сказал юрист.

Он добавил, что это вполне возможно на фоне слухов о шатком положении самого Лукашенко, на которого в РФ оказывают давление для прямого вступления в войну против Украины. Тот пока уклоняется, используя разные аргументы, и в Москве этим недовольны.

Фейгин не исключил, что Макей мог стать российской мишенью и быть отравленным химическими веществами, являющимися фирменным стилем РФ. Однако истина должна быть установлена ​​с помощью вскрытия и экспертизы.

"Если он действительно был отравлен или облучен, наверное, белорусская сторона должна об этом знать. Сообщит ли она об этом нам – следующий вопрос. Но для самого Лукашенко это может быть сигналом: "Смотри, друг. У нас здесь некоторые люди долго не живут". Допустить такое я могу", – отметил оппозиционер.

По еще одной версии, которая менее вероятна, Макея мог устранить сам Лукашенко, который что-то узнал о министре.

Напомним, о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея стало известно 26 ноября. Дипломата не стало в возрасте 64 лет. Причина его смерти не указывалась.

Заметим, как сообщили аналитики Института Роберта Лансинга, Россия планирует ликвидировать Лукашенко, чтобы получить контроль над армией Беларуси и воспользоваться ею в войне с Украиной. Отмечается, что Кремль уже якобы принял соответствующее решение.

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