Российские "элиты" хотят смерти Путина, но боятся сами его устранить — Фейгин

Окружение Путина хочет скорейшего окончания войны, но сами они не решаются устранить российского диктатора. Так называемые "российские элиты" ждут храбреца, который сможет произнести Путину "черную метку".

Российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин убежден, что российское высшее военное командование, несмотря на недовольство Путиным, не способно на какие-либо радикальные действия по отстранению его от должности.

Такое мнение Фейгин выразил в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам российского правозащитника, для российских "элит" было бы комфортнее, чтобы войны не было, а проблемы можно было решать постепенно исходя из режима санкций. Однако, несмотря на недовольство ситуацией, россияне не способны на активные антивоенные действия.

"Даже несмотря на ремствование и недовольство, о которых периодически прорывается публичная информация, они не готовы совершать какие-то действия. Они хотят, чтобы все разрушилось само, чтобы Путин умер, или его убили, или он подавился грибами, но не дай бог самим субъективизироваться. Так случилось с Хрущевым, когда ему позвонил Семичастный и сказал: все, чао, проводим пленум ЦК (на котором его освободили от должности первого секретаря партии), поэтому я считаю, что им, скорее всего, нужен какой-то импульс. Чтобы кто-то совершил публичное самоуничтожение путем произнесения Путину "черной метки". Да, у такого человека судьба которой не позавидуешь, возможно, но они это подхватят", — рассказал Фейгин.

Российский оппозиционный политик считает, что даже в начале войны российское военное руководство знало о состоянии войска РФ, но армия — это скорее бизнес в России, поэтому они не хотят проигрывать.

"Поражение навсегда останется: проиграли Украине — вы просто никакие не вояки... Потерять армию — потерять их бизнес — крупный, гигантский, многомиллиардный бизнес. Посмотрите последнее расследование о Суровикине, о Шойгу — они же все миллиардеры... Поэтому, бесспорно, их недовольство вызвано тем, что их подвели под ситуацию войны, где вопрос не о заработать или не заработать, а о жить или умереть, жить или оказаться в тюрьме. Зачем им это, ради чего? Они так хорошо жили", — рассказал Фейгин

Напомним, Путин все настойчивее пытается втянуть Лукашенко в войну с Украиной. В свою очередь сам белорусский диктатор хочет избежать такой роли, поэтому Кремль спланировал радикальный вариант привлечения белорусской армии к этой войне. Россия может ликвидировать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с целью получить контроль над его войском и воспользоваться им в войне с Украиной.

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