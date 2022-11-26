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Российские "элиты" хотят смерти Путина, но боятся сами его устранить — Фейгин

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Российские "элиты" хотят смерти Путина, но боятся сами его устранить — Фейгин

Фото: Associated Press

Окружение Путина хочет скорейшего окончания войны, но сами они не решаются устранить российского диктатора. Так называемые "российские элиты" ждут храбреца, который сможет произнести Путину "черную метку".

Российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин убежден, что российское высшее военное командование, несмотря на недовольство Путиным, не способно на какие-либо радикальные действия по отстранению его от должности.

Такое мнение Фейгин выразил в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам российского правозащитника, для российских "элит" было бы комфортнее, чтобы войны не было, а проблемы можно было решать постепенно исходя из режима санкций. Однако, несмотря на недовольство ситуацией, россияне не способны на активные антивоенные действия.

"Даже несмотря на ремствование и недовольство, о которых периодически прорывается публичная информация, они не готовы совершать какие-то действия. Они хотят, чтобы все разрушилось само, чтобы Путин умер, или его убили, или он подавился грибами, но не дай бог самим субъективизироваться. Так случилось с Хрущевым, когда ему позвонил Семичастный и сказал: все, чао, проводим пленум ЦК (на котором его освободили от должности первого секретаря партии), поэтому я считаю, что им, скорее всего, нужен какой-то импульс. Чтобы кто-то совершил публичное самоуничтожение путем произнесения Путину "черной метки". Да, у такого человека судьба которой не позавидуешь, возможно, но они это подхватят", — рассказал Фейгин.

Российский оппозиционный политик считает, что даже в начале войны российское военное руководство знало о состоянии войска РФ, но армия — это скорее бизнес в России, поэтому они не хотят проигрывать.

"Поражение навсегда останется: проиграли Украине — вы просто никакие не вояки... Потерять армию — потерять их бизнес — крупный, гигантский, многомиллиардный бизнес. Посмотрите последнее расследование о Суровикине, о Шойгу — они же все миллиардеры... Поэтому, бесспорно, их недовольство вызвано тем, что их подвели под ситуацию войны, где вопрос не о заработать или не заработать, а о жить или умереть, жить или оказаться в тюрьме. Зачем им это, ради чего? Они так хорошо жили", — рассказал Фейгин

Напомним, Путин все настойчивее пытается втянуть Лукашенко в войну с Украиной. В свою очередь сам белорусский диктатор хочет избежать такой роли, поэтому Кремль спланировал радикальный вариант привлечения белорусской армии к этой войне. Россия может ликвидировать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с целью получить контроль над его войском и воспользоваться им в войне с Украиной.

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Дата публикации
Просмотры
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