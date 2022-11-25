Франция – Дания: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Действующие чемпионы мира попытаются досрочно оформить выход в плей-офф.

В субботу, 26 ноября, в матче 2-го тура группы D чемпионата мира-2022 по футболу сборная Франции сыграет с Данией.

Поединок состоится на стадионе 974 в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Кроме французов и датчан, в этом квартете также играют Тунис и Австралия. Свой поединок они также проведут 26 ноября, но раньше – в 12:00 по киевскому времени.

Отметим, что в первом туре Франция разбила Австралию (4:1), а Дания неожиданно не смогла сломить сопротивление Туниса (0:0).

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Где смотреть матч Франция – Дания

На территории Украины поединок в прямой трансляции будет эксклюзивно транслировать видеосервис MEGOGO.

Также будет доступна прямая радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.

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Прогнозы букмекеров на матч Франция – Дания

Фаворитом предстоящего поединка является команда Дидье Дешама. На победу "трехцветных" можно поставить с коэффициентом 1,80. Ничья – 3,70. Триумф датчан оценивается в 4,95.

В заключительном, третьем, туре 30 ноября Франция сыграет с Тунисом, а Дания будет противостоять Австралии.

В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.

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