Франция – Дания: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Действующие чемпионы мира попытаются досрочно оформить выход в плей-офф.
В субботу, 26 ноября, в матче 2-го тура группы D чемпионата мира-2022 по футболу сборная Франции сыграет с Данией.
Поединок состоится на стадионе 974 в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Кроме французов и датчан, в этом квартете также играют Тунис и Австралия. Свой поединок они также проведут 26 ноября, но раньше – в 12:00 по киевскому времени.
Отметим, что в первом туре Франция разбила Австралию (4:1), а Дания неожиданно не смогла сломить сопротивление Туниса (0:0).
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Где смотреть матч Франция – Дания
На территории Украины поединок в прямой трансляции будет эксклюзивно транслировать видеосервис MEGOGO.
Также будет доступна прямая радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.
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Прогнозы букмекеров на матч Франция – Дания
Фаворитом предстоящего поединка является команда Дидье Дешама. На победу "трехцветных" можно поставить с коэффициентом 1,80. Ничья – 3,70. Триумф датчан оценивается в 4,95.
- В заключительном, третьем, туре 30 ноября Франция сыграет с Тунисом, а Дания будет противостоять Австралии.
- В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.
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