Франция – Дания: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка 2-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Дании.

В субботу, 26 ноября, состоится матч 2-го тура группы D чемпионата мира-2022 по футболу между сборными Франции и Дании.

Команды сыграют на стадионе 974 в Дохе – столице Катара, который принимает нынешний Мундиаль. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

В первом туре Франция разбила Австралию (4:1), а Дания неожиданно не смогла сломить сопротивление Туниса (0:0).

В другом матче 2-го тура группы D сильнейшего будут выяснять Тунис и Австралия. Их поединок также состоится 26 ноября, но раньше – в 12:00 по киевскому времени.

В заключительном, третьем, туре 30 ноября Франция сыграет с Тунисом, а Дания будет противостоять Австралии.

В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между французами и датчанами.