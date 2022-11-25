Франція – Данія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку 2-го туру чемпіонату світу з футболу між збірними Франції та Данії.

У суботу, 26 листопада, відбудеться матч 2-го туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу між збірними Франції та Данії.

Команди зіграють на стадіоні 974 в Досі – столиці Катару, який приймає нинішній Мундіаль. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

У першому турі Франція розбила Австралію (4:1), а Данія несподівано не змогла зламати опір Тунісу (0:0).

В іншому матчі 2-го туру групи D сильнішого з'ясовуватимуть Туніс і Австралія. Їхній поєдинок також відбудеться 26 листопада, але раніше – о 12:00 за київським часом.

У заключному, третьому, турі 30 листопада Франція зіграє з Тунісом, а Данія протистоятиме Австралії.

До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між французами і данцями.