Цены на топливо: эксперт объяснил подорожание "фактором генератора"

В этом году, как никогда, в ноябре наблюдается увеличение спроса на горючее. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн объясняет его так называемым "фактором генератора".

Об этом он сказал в комментарии в рамках национального телемарафона.

По его словам, обычно в ноябре рынок замирает из-за вхождения в сезон меньшего потребления. В этом году вырос спрос на бензин, поскольку потребители начали массово использовать бензиновые электрогенераторы. Причина этого — энергетический террор со стороны страны-агрессорки.

В то же время эксперт отметил, что резкого роста цен не произошло.

“Вулканический рост не наблюдался. Нельзя сказать, что он очень резкий и очень критичный. Рынок чувствует этот "фактор генератора" главным образом из-за спроса на бензин, традиционно автомобильное топливо, и сейчас к этому спросу адаптируется. По всем подсчетам, если будет расти количество генераторов на сто тысяч в месяц, то рынок с этими поставками справится”, — отметил Сергей Куюн.

Он также отметил, что цены выросли в наиболее популярных сетях, получивших наибольшую долю этого спроса.

“Они видят, скажем, что остатков горючего – на 15-20 дней. Но из-за увеличения спроса эта цифра внезапно сократилась до 7-8 дней. То есть существует риск, что в какой-то момент горючего не будет хватать. Соответственно, они поднять цены, чтобы перепасовать этот спрос на менее популярные сети”, — пояснил эксперт.

Сергей Куюн успокоил, что в случае отсутствия других факторов проблем с горючим в Украине возникать не должно, а его подорожание будет незначительным.

Напомним, ранее в Министерстве экономики рассказали, грозит ли Украине дефицит горючего из-за массового использования генераторов в результате отключений света.

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