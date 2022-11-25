Франція – Данія: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

У суботу, 26 листопада, в матчі 2-го туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції зіграє з Данією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні 974 в Досі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Крім французів і данців, у цьому квартеті також грають Туніс і Австралія. Свій поєдинок вони також проведуть 26 листопада, але раніше – о 12:00 за київським часом.

Зазначимо, що в першому турі Франція розбила Австралію (4:1), а Данія несподівано не змогла зламати опір Тунісу (0:0).

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Де дивитися матч Франція – Данія

На території України поєдинок у прямій трансляції ексклюзивно транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Також будуть доступна пряма радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.

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Прогнози букмекерів на матч Франція – Данія

Фаворитом майбутнього поєдинку є команда Дідьє Дешама. На перемогу "триколірних" можна поставити з коефіцієнтом 1,80. Нічия – 3,70. Тріумф данців оцінюється в 4,95.

У заключному, третьому, турі 30 листопада Франція зіграє з Тунісом, а Данія протистоятиме Австралії.

До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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