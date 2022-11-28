У Путіна і Лукашенка все погано: експерт про нові погрози на адресу України

Заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про загрозу "повного знищення України" свідчить, що у російських окупантів справи погані.

Таку думку висловив військовий експерт Юрій Федоров у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

"Істерика, яку влаштував Лукашенко на саміті ОДКБ у Вірменії — свідчення того, що ситуація взагалі для Лукашенка і для Путіна складається далеко не блискуче. Інакше чому б йому махати кулаками і говорити про знищення України?" — наголосив він.

Оцінюючи загрозу наступу військ РФ з Білорусі, Федоров висловив думку, що "це швидше розмахування кулаками, спроба попсупати нерви в Києві керівництву України та відвернути певний контингент ЗСУ на перекриття цього напряму".

"Тож я думаю, що це просто шантаж для того, щоб ще раз спробувати змусити Київ піти на капітуляцію, на переговори. Ніякого іншого сенсу я не бачу... Це свідчення того, що справи у Путіна і Лукашенка йдуть погано. Інакше навіщо ці ідіотські заяви про те, що Україна буде знищена. Якось мені в це не віриться. Звичайно, спроба тиснути не тільки на керівництво України, а й на суспільство — так, це може бути. Але я думаю, що такого роду спроби не чого не призведуть", — заявив експерт.

Як відомо, Білорусь від початку повномасштабної війни надає окупаційній армії Росії свою територію, забезпечує її важким озброєнням та боєприпасами. Також з території цієї держави росіяни запускають по Україні ракети.

РФ перекидає до Білорусі непідготовлених мобілізованих, чиї підрозділи не можуть повністю укомплектувати.

Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Києву потрібно "зупинитися" та піти на мирні переговори з росіянами, якщо українська сторона, за його словами, хоче уникнути величезних жертв та "повного знищення України".

Військовий експерт Юрій Федоров розповів, за яких умов можливе вторгнення в Україну з території Білорусі.

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