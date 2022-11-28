У Путина и Лукашенко все плохо: эксперт о новых угрозах в адрес Украины

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко об угрозе "полного уничтожения Украины" свидетельствует, что у российских оккупантов дела идут плохо.

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров в разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным.

"Истерика, которую устроил Лукашенко на саммите ОДКБ в Армении - свидетельство того, что ситуация вообще для Лукашенко и для Путина складывается далеко не блестяще. Иначе отчего бы ему махать кулаками и говорить об уничтожении Украины?" - подчеркнул он.

Оценивая угрозу наступления войск РФ из Беларуси, Федоров выразил мнение, что "это, скорее, размахивание кулаками, попытка потрепать нервы в Киеве руководству Украины и отвлечь определенный контингент ВСУ на перекрытие этого направления".

"Так что я думаю, что это просто шантаж для того, чтобы еще раз попытаться вынудить Киев пойти на капитуляцию, на переговоры. Никакого другого смысла я не вижу... Это свидетельство того, что дела у Путина и Лукашенко идут плохо. Иначе зачем эти идиотские заявления о том, что Украина будет уничтожена. Как-то мне в это не верится. Конечно, попытка давить не только на руководство Украины, но и на общество - да, это может быть. Но я думаю, что такого рода попытки ни к чему не приведут", - заявил эксперт.

Как известно, Беларусь с начала полномасштабной войны предоставляет оккупационной армии России свою территорию, снабжает ее тяжелым вооружением и боеприпасами. Также с территории этого государства россияне запускают по Украине ракеты.

РФ перебрасывает в Беларусь неподготовленных мобилизованных, чьи подразделения не могут полностью укомплектовать.

На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Киеву нужно "остановиться" и пойти на мирные переговоры с россиянами, если украинская сторона, по его словам, хочет избежать огромных жертв и "полного уничтожения Украины".

Военный эксперт Юрий Федоров рассказал, при каких условиях возможно вторжение в Украину с территории Беларуси.

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