За причастность к теракту в Стамбуле был задержан еще один человек

Полиция задержала еще одного подозреваемого.

После теракта в Стамбуле 13 ноября, в результате которого погибли 6 человек, а более 80 получили травмы, турецкие правоохранители задержали еще одного подозреваемого в организации взрывов.

Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

"Брат Биляля Хассана, сбежавшего после нападения на Таксими, был задержан", — сообщил министр.

Биляль Хассан был сообщником и изображал из себя мужа Ахламы Альбашир, которая оставила взрывчатку на скамейке на проспекте Истикляль в Стамбуле.

По словам Сулеймана Сойлу, в течение 2020-2022 годов была предотвращена 81 попытка террористической атаки, которая планировалась в Сирии против Турции.

Теракт в Стамбуле 13 ноября

В центре Стамбула на бульваре Истикляль 13 ноября произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек, 81 человек получил травмы.

Впоследствии в Болгарии выдвинули обвинения пяти лицам, обвиняемым в сотрудничестве с террористами. Трое из обвиняемых являются выходцами из Молдовы, еще одна – из одной из арабских стран, название которой не уточняют.

В целом полиция Стамбула задержала 47 человек, среди которых – сирийская женщина, обвиняемая в закладке бомбы.

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