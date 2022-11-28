За причастность к теракту в Стамбуле был задержан еще один человек

Полиция задержала еще одного подозреваемого.
После теракта в Стамбуле 13 ноября, в результате которого погибли 6 человек, а более 80 получили травмы, турецкие правоохранители задержали еще одного подозреваемого в организации взрывов.
Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.
"Брат Биляля Хассана, сбежавшего после нападения на Таксими, был задержан", — сообщил министр.
Биляль Хассан был сообщником и изображал из себя мужа Ахламы Альбашир, которая оставила взрывчатку на скамейке на проспекте Истикляль в Стамбуле.
По словам Сулеймана Сойлу, в течение 2020-2022 годов была предотвращена 81 попытка террористической атаки, которая планировалась в Сирии против Турции.
Теракт в Стамбуле 13 ноября
В центре Стамбула на бульваре Истикляль 13 ноября произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек, 81 человек получил травмы.
Впоследствии в Болгарии выдвинули обвинения пяти лицам, обвиняемым в сотрудничестве с террористами. Трое из обвиняемых являются выходцами из Молдовы, еще одна – из одной из арабских стран, название которой не уточняют.
В целом полиция Стамбула задержала 47 человек, среди которых – сирийская женщина, обвиняемая в закладке бомбы.
Читайте также:
- "Коготь-Меч": Турция нанесла удары по Сирии и Ираку в ответ на теракт в Стамбуле
- Ищите женщину: Эрдоган назвал взрыв в Стамбуле терактом и предположил, кто к нему причастен (фото)
- Министр юстиции Турции назвал возможные версии взрыва в Стамбуле