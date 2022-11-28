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За причетність до теракту у Стамбулі затримали ще одну людину

Автор
Денькович Ярослава
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За причетність до теракту у Стамбулі затримали ще одну людину

Фото: Associated Press

Поліція затримала ще одного підозрюваного.

Після теракту у Стамбулі 13 листопада, внаслідок якого загинуло 6 людей, а понад 80 отримали травми, турецькі правоохоронці затримали ще одного підозрюваного в організації вибухів.    

Про це повідомляє CNN Türk з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу.

"Брат Біляля Хассана, який втік після нападу на Таксімі, було затримано", - повідомив міністр.

Біляль Хассан був спільником та зображав із себе чоловіка Ахлами Альбашир, яка залишила вибухівку на лавці на проспекті Істікляль у Стамбулі.

За словами Сулеймана Сойлу, протягом 2020-2022 років була попереджена 81 спроба терористичної атаки, яка планувалася у Сирії проти Туреччини.

Теракт у Стамбулі 13 листопада

У центрі Стамбула на бульварі Істікляль 13 листопада стався вибух, внаслідок якого загинуло 6 людей, 81 людина отримала травми.

Згодом у Болгарії висунули звинувачення п'ятьом особам, яких звинувачують у співпраці з терористами. Троє з обвинувачених є вихідцями з Молдови, ще один – з однієї з арабських країн, назву якої не уточнюють.

У результаті вибуху, який стався минулої неділі на бульварі Істікляль у центрі Стамбула, загинули шестеро людей, ще 81 особа постраждала. 

Загалом поліція Стамбула затримала 47 осіб, серед яких – сирійська жінка, яку звинувачують у закладанні бомби.

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Дата публікації
Перегляди
285
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