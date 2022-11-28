Автівка впала у річку: на Харківщині загинуло троє людей

У місті Ізюм водій автомобіля "ВАЗ-2102" не впорався з керуванням та з'їхав з мосту в річку.

Про це повідомила поліція Харківської області.

"Водій автомобіля "ВАЗ-2102" не впорався з керуванням та з'їхав з мосту в річку. Водій транспортного засобу та його пасажири (троє осіб) загинули на місці. Їх особи наразі встановлюються", — йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження ще не відкривали, повідомили правоохоронці.

Нагадаємо:

У Хмельницькій області трапилася смертельна ДТП під час зіткнення двох автівок. У результаті ДТП водій автомобіля Кіа та його 25-річна дружина від отриманих травм загинули на місці події. Їхній 2-річний син та 59-річна пасажирка отримали травми і були госпіталізовані.

під час зіткнення двох автівок. У результаті ДТП водій автомобіля Кіа та його 25-річна дружина від отриманих травм загинули на місці події. Їхній 2-річний син та 59-річна пасажирка отримали травми і були госпіталізовані. У Миколаївській області поліція розшукує 22-річного водія, який скоїв смертельний наїзд на чоловіка, а потім втік.

на чоловіка, а потім втік. На трасі Одеса-Рені, неподалік села Утконосівка, зіткнулися два бензовози. Один водій загинув, іншого госпіталізували з тяжкими травмами.

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