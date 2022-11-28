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Боится, что уберут: Лукашенко в панике сменил повара, прислугу и охрану

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
9787
Время на прочтение
2 мин
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Боится, что уберут: Лукашенко в панике сменил повара, прислугу и охрану

Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал не на шутку переживать за свою жизнь.

Беларуского диктатора Александра Лукашенко испугала внезапная смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Поэтому он сменил охрану и прислугу.

О страхе Лукашенко, что его "уберут" написал в твиттере российский оппозиционер Леонид Невзлин.

"Диктатор никому не доверяет. Небезосновательно. Он считает, что после Макея пышные похороны могут устроить уже ему. Москву не устраивает задержка с вступлением белорусской армии в войну против Украины, Кремль готов задействовать все рычаги для давления на белорусский режим", — написал он.

По его словам, из личных источников в спецслужбах ему стало известно, что смерть Макея была неестественной.

"Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер в результате отравления ядом, разработанным в спецлаборатории ФСБ, говорят источники, близкие к российским спецслужбам. Клиническая картина соответствует смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности", — написал Невзлин.

Напомним, что 26 ноября стало известно о внезапной смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея. Дипломата не стало в возрасте 64 лет. Причины его смерти не называли. Также появилась информация, что Россия планирует ликвидировать Лукашенко, чтобы получить контроль над армией Беларуси и использовать ее в войне против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
9787
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