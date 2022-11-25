Фейгин об угрозе из Беларуси: "Лукашенко боится стать жертвой этой войны"

Фейгин считает, что Путин пытается заставить Лукашенко поучаствовать в войне, тогда как сам белорусский диктатор боится за собственную безопасность. Он беспокоится, что может стать жертвой этой агрессии.

Россия и дальше намерена склонить Лукашенко принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор не желает этого и стремится "устраниться" от давления Москвы.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

"Они (Кремль – ред.) постоянно пытаются заставить его (Лукашенко – ред.) использовать Вооруженные силы Беларуси в войне. А Лукашенко этого, очевидно, не хочет. Он то и делает, что отказывается, мол, "Нет, мы не будем "А как существовать ему в условиях фактической оккупации? Ведь Беларусь фактически находится под оккупацией России", — говорит Фейгин и добавляет, что Кремль угрожает Лукашенко лично.

Самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

"То есть она (Беларусь — ред.) будет обстреливаться. Это уже очевидно. Туда прилетят и Хаймарисы, и другое оружие. А риски там совсем другие. Как бы ему (Лукашенко — ред.) самому не погибнуть. Он тоже боится, и его страх вполне обоснован", — считает Фейгин.

По словам российского правозащитника, диктатор понимает, что может стать жертвой этой войны.

"Лукашенко не уверен в своей армии: ни в ее лояльности, ни в ее эффективности. Они пойдут на [украинские] части, прошедшие 9 месяцев войны. Они (украинцы – ред.) камень на камене не оставят, там все разлетится. Хорошее оружие украинской армии позволит ему иметь преимущество. Я думаю, на этом северном направлении сосредоточат не менее 100 тысяч военных. А наступающая сторона теряет втрое больше, чем защищающаяся сторона. Лукашенко все это понимает. В других вопросах он "пенек", а в вопросах, касающихся его безопасности, его жизни, его сына Коли, то он не дурак. У него там есть разведка, они ему все нарисовали. А как уклониться от этого? Никак. Решает все Москва", — убежден Фейгин.

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко опроверг информацию от некоторых западных СМИ, что белорусские войска вскоре вступят в войну против Украины на стороне России. Он заявил, что будто бы никогда не отказывалась от участия в так называемой "специальной военной операции", но не будет отправлять в Украину своих солдат.

Кроме того, самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко привиделось, что украинцы начинают обвинять в войне России против Украины Владимира Зеленского. Таким образом, белорусский диктатор заявил о том, что Украине нужны переговоры со страной-террористкой.

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