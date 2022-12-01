До Білорусі прилетіли російські генерали та урядовий VIP-борт – ЗМІ

Кремлівські ресурси про цей візит не повідомляли, а на опублікованих кадрах наради у Лукашенка російських генералів немає.

До Білорусі прилетіли російські генерали та урядовий VIP-борт

Про це повідомляє мониторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що у четвер, 1 грудня, на білоруському аеродромі в Мачулищах приземлився пасажирський Ту-154М, на борту якого перебувала група російських генералів. Водночас у Мінськ направляється невідомий російський VIP-борт.

Борт з російськими генералами вилетів з аеродрому Чкаловський та приземлився в Мачулищах й грудня о 09:23 (за мінським часом). В

Кремлівські ресурси про цей візит не повідомляли, а на опублікованих кадрах наради у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка російських генералів немає.

Нагадаємо, очільник Київської МВА Сергій Попко повідомив, що наразі не зафіксовано формування ворожого ударного угруповання у прикордонних районах Білорусі, проте загроза наступу не зникла.

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