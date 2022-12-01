В Беларусь прилетели российские генералы и правительственный VIP-борт – СМИ

Кремлевские ресурсы об этом визите не сообщали, а на обнародованных кадрах совещания у Лукашенко российских генералов нет.

В Беларусь прилетели российские генералы и правительственный VIP-борт

Об этом сообщает мониторинговый проект "Белорусский Гаюн".

Отмечается, что в четверг, 1 декабря, на белорусском аэродроме в Мачулищах приземлился пассажирский Ту-154М, на борту которого находилась группа российских генералов. В то же время в Минск направляется неизвестный российский VIP-борт.

Борт с российскими генералами вылетел с аэродрома Чкаловский и приземлился в Мачулищах и в декабре в 09:23 (по минскому времени). В

Кремлевские ресурсы об этом визите не сообщали, а на опубликованных кадрах совещания у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко российских генералов нет.

Напомним, глава Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что пока не зафиксировано формирование вражеской ударной группировки в приграничных районах Беларуси, однако угроза наступления не исчезла.

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