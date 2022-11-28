Лукашенко анонсував чергову скору зустріч із Путіним: про що говоритимуть

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який підтримує війну РФ проти України і допомагає країни-агресорці, анонсував нову зустріч з диктатором Росії Володимиром Путіним.

Про це інформує пресслужба Лукашенка.

Лукашенко каже, що між Білоруссю і РФ складаються проблеми, які вимагають обговорення з Путін. З його слів, нібито, йдеться про економічні питання і проблеми, які заважають імпортозаміщенню.

"Є певні гальмування, на жаль, бюрократичні. Ми про це поговоримо, це стосується в цілому нашої співпраці з Росією. Найближчим часом зустрінемося з президентом Росії. Також обговоримо ці питання (імпортозаміщення. — Ред.). Якщо дрібні питання якісь зняти з поверхні, то ми можемо значно просунутися в плані імпортозаміщення. Це найголовніше для нас зараз. Вже цей рік показав, що ми впораємося. Просто трохи часу треба, але ми впораємося", — сказав Лукашенко.

Дату очікуваної зустрічі й місце Лукашенко не назвав.

До слова, близько місяця тому Лукашенко також анонсував скору зустріч із Володимиром Путіним. Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що зустріч має відбутися. Втім, як він сказав, дату ще не визначено.

Після цього Лукашенко та Путін уже брали участь у саміті ОДКБ, але окремих переговорів не проводили.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко минулого тижня висловився подібно кремлівській пропаганді щодо переговорів Києва з Москвою, пригрозивши Україні наслідками у разі відмови. Диктатор Білорусі стверджує, що Києву треба "зупинитися" і піти на мирні переговори з росіянами, якщо українська сторона, за його словами, хоче уникнути величезних жертв і "повного знищення України".

Тим часом аналітики Інституту Роберта Лансінга пишуть, що Росія може ліквідувати Лукашенка з метою отримати контроль над його військом і скористатися ним у війні з Україною. Анонімні джерела у російському військовому керівництві підтвердили, що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію Лукашенка.

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