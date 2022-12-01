Лукашенко обвинил Украину в попытке втянуть НАТО в войну

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в попытке "втянуть НАТО в вооруженный конфликт в стране под любым предлогом".

Об этом сообщает провластное белорусское агентство БЕЛТА.

"Все силовые ведомства отмечают увеличение количества провокаций у государственной границы. Украина под любым предлогом пытается втянуть в конфликт войска государств-членов НАТО", — сказал он на совещании с силовиками 1 декабря.

По его мнению, это подтверждает недавнее падение ракеты на территории Польши.

Псевдопрезидент считает, что НАТО представляет угрозу Беларуси. Он призвал силовиков продолжать постоянный мониторинг любых признаков возможной подготовки прямой агрессии против Беларуси". По состоянию на данный момент, по словам Лукашенко, "они готовы контролировать ситуацию и сдерживать врага".

"Мы слышим призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории Беларуси", – говорит самопровозглашенный президент.

Напомним, ранее Александр Лукашенко, говоря об инциденте в Польше с ракетой, заявил, что Россия не имеет отношения к этому, хотя это и произошло именно из-за массированного ракетного обстрела РФ. По его словам, российских ракет в момент инцидента на белорусско-польской границе в воздухе не было.

Во время того же интервью, кстати, российскому пропагандистскому телеканалу, Александр Лукашенко обвинил США в том, что Украина и агрессорка Россия не садятся за стол переговоров.

Белорусский диктатор также пригрозил Украине последствиями в случае отказа от переговоров. По его словам, Киеву нужно "остановиться" и пойти на мирные переговоры с россиянами, если украинская сторона, по его словам, хочет уйти от огромных жертв и "полного уничтожения Украины".

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