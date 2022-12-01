"Евровидение-2023": финалисты нацотбора и их песни

Уже в скором времени станет известно, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023".

В финале нацотбора, который состоится 17 декабря, выступят 10 участников. Редакция сайта ТСН.ua предлагает просмотреть краткие сведения обо всех финалистах, а также узнать их песни.

Мы приводим песни ниже в том же порядке, в котором артисты выступят на нацотборе: Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, TVORCHI.

Moisei

Настоящее имя исполнителя – Моисей Бондаренко. Артист занимается музыкой с 13 лет. Моисей увлекается игрой на скрипке. В феврале исполнитель был добровольно мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Moisei прославился как скрипач, играющий на фронте.

Для конкурса Moisei подготовил англоязычный трек I'm Not Alone.

OY Sound System

Украинский коллектив состоит из электронного музыканта Тараса Галаневича и певицы Виктория Родько. Коллектив играет этно-электронику – направление, сочетающее в себе электронные и этнические элементы.

На нацотборе OY Sound System выступит с песней "Ой, тужу".

DEMCHUK

Настоящее имя артиста – Василий Демчук. Артист стал популярным благодаря социальным сетям и завоевал свою армию поклонников. Вася исполняет лирические треки и называет себя "романтиком украинской сцены". Кстати, музыкант уже успел за свою творческую карьеру выпустить трек в дуэте с Настей Каменских. Совместная песня артистов получила название Sorry 2.

На нацотборе DEMCHUK выступит с песней Alive.

Jerry Heil

Jerry Heil – популярная украинская исполнительница и автор песен, настоящее имя которой Яна Шемаева. Знаменитость в начале своей карьеры выполняла каверы и покоряла сердца фанатов. Известность артистке принесла ее песня "Охрана, отмена". Кстати, Яна уже участвовала в нацотборе на "Евровидение". В 2020 году артистка попала в финал с песней Vegan, заняв там последнее место.

Специально для "Евровидения" Jerry Heil подготовила песню под названием WHEN GOD SHUT THE DOOR.

FIINKA

Настоящее имя FIINKA – Ирина Выхованец. Артистка популяризирует гуцульскую культуру. Помимо пения Ирина занимается актерской деятельностью. Также девушка ведет свой YouTube-канал, где публикует юмористические видео на гуцульском диалекте.

FIINKA споет на сцене нацотбора песню — "Довбуш".

KRUTЬ

Настоящее имя артистки – Марина Круть. Девушка поет, пишет песни и играет на бандуре. Творчество исполнительница начала активно развивать с 15 лет. Для своего сольного проекта артистка полностью самостоятельно готовит песни, а свой стиль Марина характеризует как инди-соул со звучанием бандуры.

KRUTЬ также в 2020 году принимала участие в финале нацотбора на "Евровидение". Тогда артистка заняла в финале третье место.

На нацотборе артистка исполнит песню "Колискова".

Tember Blanche

Коллектив основан в 2020 году в Киеве. Группа состоит из солистки и автора песен Александры Ганапольской и гитариста и саунд-продюсера Владислава Лагоды. Дуэт музыкантов играют в инди-поп стиле и уже имеют свою фан-базу. В частности, в артистов есть совместный хит с победителем "Евровидения-2022" Kalush Orchestra, который называется "Калуські вечорниці".

Tember Blanche споет на сцене Нацотбора песню "Я вдома".

Angelina

Настоящее имя артистки – Ангелина Шимкова. Девушка с детства занимается творчеством, в частности – с 13 лет самостоятельно пишет песни. Ангелина неоднократно участвовала в нацотборе на "Детское Евровидение". Также артистка была участницей "Голоса.Дети-4", впрочем, она выбыла во время вокальных боев.

Для конкурса Angelina подготовила англоязычный трек Stronge.

2TONE

Это дуэт уличных музыкантов. Коллектив создали два друга – Иван и Богдан. Они вместе пишут песни и играют на улицах столицы. Дуэт 2TONE также участвовал в "Голосе страны-12". Однако Иван и Богдан не смогли попасть в финал конкурса, поскольку покинули шоу во время "нокаутов".

Конкурсная песня 2TONE — "Квітка"

TVORCHI — "Heart Of Steel"

Группа основана саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни в 2018 году в Тернополе. Музыканты играют электронную музыку и за свою творческую карьеру успел победить в трех номинациях премии YUNA.

На нацотборе группа исполнит песню Heart Of Steel.

Отметим, организаторы нацотбора провели жеребьевку, благодаря которой стало известно, в каком порядке будут выступать финалисты конкурса.

Также руководитель команды "Впровадження Дії" Денис Иванов рассказал, как в этом году будет проходить голосование за победителя нацотбора.

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