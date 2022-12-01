"Евровидение-2023": порядок выступлений участников в финале нацотбора

В финале конкурса за право представлять Украину на "Евровидении-2023" сразятся 10 артистов.

Только что в прямом эфире организаторы Национального отбора на "Евровидение-2023" провели жеребьевку, благодаря которой стало известно, под каким номером будут выступать участники в финале.

В этом году в финале нацотбора будут бороться за право представлять Украину на международном конкурсе и Ливерпуле 10 артистов.

Фото: eurovision.ua

Жеребьевка определила, что участники будут выступать в прямом эфире Национального отбора так:

​​​​Moisei OY Sound System DEMCHUK Jerry Heil FIINKA KRUTЬ Tember Blanche Angelina 2TONE TVORCHI

Отметим, в этом году финал Национального отбора на "Евровидение" состоится 17 декабря. В целях безопасности конкурс проведут в укрытии. Зрители смогут посмотреть финал вживую на ТВ.

Помогут определить победителя нацотбора тройка судей: Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Именно таких членов жюри выбрали украинцы во время народного голосования.