"Евровидение-2023": порядок выступлений участников в финале нацотбора

В финале конкурса за право представлять Украину на "Евровидении-2023" сразятся 10 артистов.
Только что в прямом эфире организаторы Национального отбора на "Евровидение-2023" провели жеребьевку, благодаря которой стало известно, под каким номером будут выступать участники в финале.
В этом году в финале нацотбора будут бороться за право представлять Украину на международном конкурсе и Ливерпуле 10 артистов.
Жеребьевка определила, что участники будут выступать в прямом эфире Национального отбора так:
- Moisei
- OY Sound System
- DEMCHUK
- Jerry Heil
- FIINKA
- KRUTЬ
- Tember Blanche
- Angelina
- 2TONE
- TVORCHI
Отметим, в этом году финал Национального отбора на "Евровидение" состоится 17 декабря. В целях безопасности конкурс проведут в укрытии. Зрители смогут посмотреть финал вживую на ТВ.
Помогут определить победителя нацотбора тройка судей: Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Именно таких членов жюри выбрали украинцы во время народного голосования.