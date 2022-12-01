"Євробачення-2023": порядок виступів учасників у фіналі нацвідбору

У фіналі конкурсу за право представляти Україну на "Євробаченні-2023" змагатимуться 10 артистів.

Щойно у прямому ефірі організатори Національного відбору на "Євробачення-2023" провели жеребкування, завдяки якому стало відомо, під яким номер виступатимуть учасники у фіналі.

Так, цьогоріч у фіналі нацвідбору боротимуться за право представляти Україну на міжнародному конкурсу і Ліверпулі 10 артистів.

Фото: eurovision.ua

Тож, жеребкування визначило, що учасники виступатимуть у прямому ефірі Національного відбору так:

​​​​Moisei OY Sound System DEMCHUK Jerry Heil FIINKA KRUTЬ Tember Blanche Angelina 2TONE TVORCHI

Зазначимо, цьогоріч фінал Національного відбору на "Євробачення" відбудеться 17 грудня. Задля безпеки конкурс проведуть в укритті. Глядачі зможуть подивитися фінал наживо на ТБ.

Допомагатимуть визначити переможця нацвідбору трійка суддів: Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Саме таких членів журі обрали українці під час народного голосування.