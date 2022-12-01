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"Євробачення-2023": порядок виступів учасників у фіналі нацвідбору

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
217
Час на прочитання
1 хв
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"Євробачення-2023": порядок виступів учасників у фіналі нацвідбору

У фіналі конкурсу за право представляти Україну на "Євробаченні-2023" змагатимуться 10 артистів.

Щойно у прямому ефірі організатори Національного відбору на "Євробачення-2023" провели жеребкування, завдяки якому стало відомо, під яким номер виступатимуть учасники у фіналі.

Так, цьогоріч у фіналі нацвідбору боротимуться за право представляти Україну на міжнародному конкурсу і Ліверпулі 10 артистів.

© eurovision.ua
Фото: eurovision.ua

Тож, жеребкування визначило, що учасники виступатимуть у прямому ефірі Національного відбору так:

  1. ​​​​Moisei
  2. OY Sound System
  3. DEMCHUK
  4. Jerry Heil
  5. FIINKA
  6. KRUTЬ
  7. Tember Blanche
  8. Angelina 
  9. 2TONE
  10. TVORCHI 

Зазначимо, цьогоріч фінал Національного відбору на "Євробачення" відбудеться 17 грудня. Задля безпеки конкурс проведуть в укритті. Глядачі зможуть подивитися фінал наживо на ТБ.

Допомагатимуть визначити переможця нацвідбору трійка суддів: Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Саме таких членів журі обрали українці під час народного голосування.

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Євробачення 2023
Дата публікації
Перегляди
217
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