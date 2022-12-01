Коли завершиться війна і де очікувати наступу ЗСУ: прогнози Зеленського, військових та експертів

Збройні сили України можуть піти у наступ у Запорізькій області та розпочати звільнення Криму, а війна в Україні може завершитися вже навесні. Такі прогнози озвучують представники керівництва України та експерти.

ТСН.ua зібрав ключові заяви та прогнози щодо розвитку війни в Україні та можливого припинення бойових дій.

Зеленський: Будемо вірити, що це завершиться найближчими місяцями

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна завершиться у двох випадках – коли Україна здобуде перемогу, або коли Росія сама визнає поразку.

"Війна завершиться тоді, коли ми переможемо. Або коли цього захоче Російська Федерація. Може статися так, що РФ захоче лише тоді, коли відчуватиме, що вона слабка, і вона в ізоляції, і немає у неї партнерів у цьому питанні", — розповів Зеленський.

Як зазначив президент, "віритимемо, що це завершиться найближчими місяцями".

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак не настільки оптимістичний. Коментуючи прогноз заступника міністра оборони Володимира Гаврилова про завершення війни навесні 2023 року, Єрмак зазначив:

“Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України – це мрія. Звичайно, мільйони українців мріють, щоб ця війна завершилася якнайшвидше. Втім, я буду більш реалістичним".

Також читайте Звільнення Запорізької АЕС: коли і за яких умов окупанти підуть з Енергодара

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що війна може закінчитися зі звільненням ЗСУ якогось великого міста, після чого РФ буде змушена піти з решти окупованих територій.

"Чи можлива повністю стовідсоткова військова перемога? Можливо, виглядатиме трохи інакше. Наприклад, ми просунемося в Луганській чи Донецькій області або впаде велике місто, яке вісім років було окуповане РФ, наприклад, Луганськ, після цього почнуться незворотні процеси – і в політичних елітах РФ, і в суспільстві. І таким чином війна може закінчитися раніше, ніж ми військовим шляхом все звільнятимемо. Тому що буде звільнено воно за фактом того, що Росія програла війну", — пояснив Подоляк.

Що кажуть у Міноборони

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов вважає, що Україна може почати звільняти Крим уже до кінця грудня, а вся війна з Росією завершиться навесні.

Заступник голови Міноборони підкреслив, що повернення Криму до України є лише питанням часу, "і, звичайно, ми хотіли б досягти цього якнайшвидше".

За його словами, цьому можуть сприяти зміни ситуації всередині Росії, наприклад, раптовий крах режиму Путіна.

"Я думаю, що Росія може зіткнутися з "чорним лебедем" усередині своєї країни, і це може сприяти нашому успіху з Кримом", — сказав заступник міністра.

Однак військовий варіант розвитку подій "з деяким поєднанням сил, ресурсів та ще чогось" також існує.

"Ми можемо зайти до Криму, наприклад, до кінця грудня. Може бути. Не виключено, що так і буде", — заявив Гаврилов.

Він переконаний, що українські війська продовжуватимуть воювати взимку, використовуючи свій потенціал, незважаючи на суворі умови, низькі температури та виснаження.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що війна в Україні може завершитися до літа наступного року.

"Ви повинні зрозуміти, що я роблю свої висновки, спираючись на інформацію, а не просто тому, що мені так хочеться. Я сподіваюся на це дуже сильно", — сказав Буданов, оцінюючи можливість завершення війни до літа.

За його словами, росіяни найближчим часом, перш за все, намагатимуться утримати все, що вони змогли захопити, і робитимуть спроби хоч якось просунутися на Донеччині.

"Бо насправді жодного зі стратегічних завдань, яке ставили росіяни на початку "спеціальної військової операції", як вони це називали, вони не досягли. Більше того, зараз вони втрачають навіть те, що змогли окупувати", — каже керівник ГУР. .

Також читайте Чи може Україна знищити Чорноморський флот РФ: полковник ЗСУ дав відповідь

Також Буданов розповів, до чого цивільним людям потрібно готуватись у найближчі місяці.

"Нічого нового не з'явиться. Все, як є, так буде. Поступово ми потроху рухатимемося вперед, вони потроху втрачатимуть. Десь продовжать завдавати ударів своїми "Шахедами" і меншою кількістю ракет, бо не так багато їх залишилося", — сказав він.

За його словами, терор мирних жителів триватиме.

"На жаль, це так. Весь російський режим – це суцільний терор, вони інакше не зможуть", – наголосив Буданов.

За його словами, взимку війна трохи вщухне.

"Це теж логічно, бо взимку будуть фізико-географічні проблеми, як кажуть. На нас ще чекає зима більш-менш тепла, тому грунт буде в'язкий, і в принципі вже зараз колісна техніка на полі бою майже не працює, тільки гусенична. Це все тільки ускладниться із початком суцільних дощів", — резюмував він.

Де очікувати наступу ЗСУ

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун на Youtube-каналі "Фабрика новин" висловив думку, що прогнози про швидке звільнення територій України мають піґрунтя.

"Як не дивно, вони справді реалістичні, якщо все розвиватиметься, як воно розвивалося до цього. Якщо не буде якихось "чорних лебедів" у нас чи ще десь", — зазначив експерт.

Також читайте За яких умов можливий наступ на Київ із Білорусі: військовий експерт пояснив

На його думку, найближчим часом такий сценарій можливий у Запорізькій області, де окупанти просто не можуть триматися.

"Це та сама ситуація, що і з Херсоном... Вони не можуть утриматися. Вони розуміють, що українці можуть розділити їхнє угруповання, вийти на берег Азовського моря, і у них буде два угруповання, причому одне, яке в Херсонській та Запорізькій області, буде практично без нормального логістичного забезпечення. Йому треба буде приймати активні рішення — або намагатися вирішити логістичні моменти, а їх вирішити через Крим просто неможливо, тому що Кримський перешийок вже перебуває під вогневим контролем українських військ. Або треба буде відсттупати до Криму, звідки немає виходу, Кримський міст не врятує", — заявив Ягун.

Генерал-майор запасу СБУ пояснив, що буде, якщо російські війська будуть замкнені в Криму:

"Літаки злетять і відлетять, кораблі вийдуть, а все інше залишиться на березі — як завжди в Росії. Як у 1922 році, коли йшов Врангель, як 1942-го, коли йшли радянські війська з Севастополя, 1941-го з Керчі. І ми знову побачимо це — "а нас покинули". Тому я не виключаю, що ми можемо побачити через півроку зовсім іншу картину".

За його словами, для українців зараз важливо витримати зиму під ракетними обстрілами:

"Якщо ми зберемося, і її витримаємо з високо піднятою головою, вийдемо на весну, все інше зроблять за нас Збройні сили".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі каналу "Freeдом" зазначив, що для українських військових дуже важливо провести до січня низку успішних контрнаступних дій на півдні або на сході, щоб деокупувати якнайбільше територій та стабілізувати лінію фронту.

"Я вважаю, що найкраща стабілізаційна лінія на зиму на фронті — окупованим Крим. Для нас краще б там встигнути за ці кілька тижнів просунутися далі на Мелітополь, звільнити Запорізький напрямок, лівий берег Херсонської області. Ось тоді можна говорити про стабілізацію, оскільки їх можна на якийсь час закрити в Криму, завдавати ударів по військових об'єктах там і не мати ризиків на Запорізькому напрямку та натяків на формування будь-якого нового ударного угруповання", — заявив він.

На думку експерта, "з українського боку заморожування точно не планується".

Читайте також: