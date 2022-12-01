"Євробачення-2023": фіналісти нацвідбору та їхні пісні

Вже незабаром стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

У фіналі нацвідбору, який відбудеться 17 грудня, виступатимуть 10 учасників. Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути короткі відомості про усіх фіналістів, а також дізнатися про їхні пісні.

Ми наводимо пісні нижче в тому ж порядку, в якому артисти виступатимуть на нацвідборі: Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, TVORCHI.

Moisei

Справжнє ім'я виконавця – Мойсей Бондаренко. Артист займається музикою від 13 років. Він захоплюється грою на скрипці. В лютому виконавець був добровільно мобілізованим до лав Збройних сил України. Moisei прославився як скрипаль, який грає на фронті.

Для конкурсу Moisei підготував англомовний трек I'm Not Alone.

OY Sound System

Український колектив складається з електронного музиканта Тараса Галаневича та співачки Вікторії Родько. Колектив грає етноелектроніку – напрям, який поєднує в собі електронні й етнічні елементи.

На нацвідборі OY Sound System виступить із піснею "Ой, тужу".

DEMCHUK

Справжнє ім'я артиста – Василь Демчук. Артист став популярним завдяки соціальним мережам та завоював свою армію прихильників. Вася виконує ліричні треки та називає себе "романтиком української сцени". До речі, музикант вже встиг за свою творчу кар'єру випустити трек у дуеті з Настею Каменських. Спільна пісня артистів отримала назву Sorry 2.

На нацвідборі DEMCHUK виступить із піснею Alive.

Jerry Heil

Jerry Heil – популярна українська виконавиця та авторка пісень, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва. Знаменитість на початку своєї кар'єри виконувала кавери та підкорювала серця фанатів. Популярність артистці принесла її пісня "Охрана, отмєна". До речі, Яна вже брала участь у нацвідборі на "Євробачення". 2020 року артистка потрапила до фіналу з піснею Vegan, утім, посіла там останнє місце.

Спеціально для "Євробачення" Jerry Heil підготувала пісню, яка має назву WHEN GOD SHUT THE DOOR.

FIINKA

Справжнє ім'я FIINKA – Ірина Вихованець. Артистка популяризує гуцульську культуру. Окрім співу, Ірина займається акторською діяльністю. Також дівчина веде свій YouTube-канал, де публікує гумористичні відео на гуцульському діалекті.

FIINKA заспіває на сцені нацвідбору пісню "Довбуш".

KRUTЬ

Справжнє ім'я артистки – Марина Круть. Дівчина співає, пише пісні та грає на бандурі. Творчість виконавиця почала активно розвивати від 15 років. Для свого сольного проєкту вона повністю самостійно готує пісні, а свій стиль Марина характеризує як індісоул зі звучанням бандури.

KRUTЬ також 2020 року брала участь у фіналі нацвідбору на "Євробачення". Тоді артистка посіла у фіналі третє місце.

На нацвідборі артистка виконає пісню "Колискова".

Tember Blanche

Колектив заснований 2020 року в Києві. Гурт складається із солістки та авторки пісень Олександри Ганапольської та гітариста і саундпродюсера Владислава Лагоди. Дует музикантів грає в індіпоп стилі та вже має свою фанбазу. Зокрема, артисти мають спільний хіт з переможцем "Євробачення-2022" Kalush Orchestra, який має назву "Калуські вечорниці".

Tember Blanche заспіває на сцені Нацвідбору пісню "Я вдома".

Angelina

Справжнє ім'я артистки – Ангеліна Шимкова. Дівчина від дитинства займається творчістю, зокрема – від 13 років самостійно пише пісні. Вона неодноразово брала участь у нацвідборі на "Дитяче Євробачення". Також артистка була учасницею "Голосу. Діти-4", утім вона вибула під час вокальних боїв.

Для конкурсу Angelina підготувала англомовний трек Stronge.

2TONE

Це дует вуличних музикантів. Колектив створили двоє друзів – Іван і Богдан. Вони разом пишуть пісні та грають на вулицях столиці. Дует 2TONE також брав участь у "Голосі країни-12". Однак Іван і Богдан не змогли потрапити до фіналу конкурсу, адже покинули шоу під час "нокаутів".

Конкурсна пісня 2TONE – "Квітка".

TVORCHI – "Heart Of Steel"

Гурт заснований саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні 2018 року в Тернополі. Музиканти грають електронну музику і за свою творчу кар'єру вже встигли перемогти у трьох номінаціях премії YUNA.

На нацвідборі гурт виконає пісню Heart Of Steel.

Зазначимо, організатори нацвідбору провели жеребкування, завдяки якому стало відомо, в якому порядку виступатимуть фіналісти конкурсу.

Також керівник команди "Впровадження Дії" Денис Іванов розповів, як цьогоріч відбуватиметься голосування за переможця нацвідбору.

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