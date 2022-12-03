Що буде з Лукашенком після смерті Макея: прогнози експерта

Загадкова смерть міністра закордонних справ Володимира Макея — як говорить одна з версій — сигнал самому Олександру Лукашенку.

Про це сказав військовий експерт Михайло Самусь.

"Після того як було вбито, я в цьому впевнений, міністра закордонних справ Білорусі Макея, який був довіреною особою Олександра Лукашенка і полковником російського ГРУ. Цікава особа, яка була комунікатором і з Заходом, і з Китаєм, і з Росією. Був дуже важливим для Лукашенка саме для маневрування. Після знищення Макея, я думаю, що Лукашенку був сигнал - будь-які його спроби та маневри уникнути участі у війні з Україною буде покарання таке ж, як Макею. Лукашенка можуть вбити. Для Путіна це нічим не загрожує, тому що Білорусь вже давно є окупованою країною. За процедурою, якщо Лукашенка буде знищено, до влади прийде спікер Верхньої палати парламенту Білорусі – абсолютно підконтрольна жіночка, яка буде виконувати всі команди Кремля. Крім того, вона ще має право за законом запровадити воєнний стан в країні. Ідеальна ситуація для того, щоб залучити білоруські збройні сили до атаки проти України. Зараз не існує ще угруповування, готового до початку операції проти України. Єдине, що відзначається - відбувається підготовка інфраструктури для такого угруповування", - сказав він.

Нагадаємо, у Білорусі 29 листопада був похований міністр закордонних справ Володимир Макей. Раптова смерть 64-річного голови МЗС, якого вважали чи не найвпливовішим політиком після самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, стала несподіванкою для всіх. Офіційною причиною смерті назвали інфаркт, проте низка експертів висунули версії про отруєння.

Макей працював на високих посадах у білоруській владі понад 20 років. Він був помічником Лукашенка, потім керівником його адміністрації, а від 2012 року очолював МЗС.

Радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів на каналі "Freeдом", що Лукашенко втратив "друга, вірного пса", людину, "яка виводила його на Захід і відбілювала всі злочини". Знайти заміну Макею Лукашенкові буде надзвичайно складно.

"Замінити Макея насправді ніким, бо це не про посаду, це про людину. А коли ти тиран, диктатор, оточений товстими стінами, нікому не довіряєш, то кожна така людина, їх дуже мало, яка тобі лояльна, вони дуже цінні", — сказав Вячорка.

Російський опозиціонер Марк Фейгін вказав на дивні обставини смерті Володимира Макея — "це як на війні померти від нежитю".

"Ймовірно, він був певним комунікатором, який справді озвучував цікавий сценарій для Лукашенка під умовами Заходу щодо неучасті в операції з півночі щодо України. Чи могло таке бути? Я цього не виключаю. Чи це означає, що Москва була зацікавлена ​​в усуненні такої довіреної особи Лукашенка, щоб він просто зник? Знаєте, ми всяке бачили, нічому не здивуємося", — сказав він.

Аналітики Інституту Роберта Лансінга (Robert Lansing Institute, RLI) дійшли висновку, що Росія планує ліквідувати Олександра Лукашенка, щоб отримати контроль над армією Білорусі та скористатися нею у війні з Україною. Зазначається, що Кремль нібито вже ухвалив відповідне рішення.

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